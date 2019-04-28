«فورد» تتخطى «تسلا» كثاني أكبر شركة أمريكية للسيارات

المصدر: نيويورك - وكالات

استعادت شركة «فورد موتور» مرتبتها كثاني أكبر شركة أمريكية للسيارات من حيث القيمة السوقية متفوقةً على «تسلا» المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية وذلك بفعل مكاسب سهم الأولى عقب نتائج أعمال إيجابية.

وقفز سهم «فورد» بنسبة 10.7% مغلقاً عند 10.4 دولارات أول من أمس وحقق أكبر مكاسب يومية منذ 10 سنوات، لتصبح القيمة السوقية للشركة حوالي 40.7 مليار دولار.

أما سهم «تسلا»، فقد انخفض 5% إلى 235.1 دولاراً، وهو المستوى الأدنى منذ يناير 2017 لتهبط القيمة السوقية لشركة السيارات الكهربائية إلى 40.6 مليار دولار.

وبالمقارنة، لا تزال «جنرال موتورز» تتصدر قائمة أكبر الشركة الأمريكية العاملة في صناعة السيارات من حيث القيمة السوقية التي تقدر بنحو 56 مليار دولار.