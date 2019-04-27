كارلوس غصن يخرج من محبسه بكفالة

المصدر: طوكيو - وكالات

خرج كارلوس غصن رئيس شركة «نيسان موتور» السابق من السجن باليابان للمرة الثانية مساء أول من أمس بكفالة قدرها 500 مليون ين (4.5 ملايين دولار) بعد موافقته على قيود على الاتصال بزوجته وذلك انتظاراً لمحاكمته في تهم ارتكاب مخالفات مالية.

وقال شاهد عيان إن غصن غادر مركز احتجاز في طوكيو مساء أول من أمس ومرت السيارة التي تقل غصن مسرعة أمام عشرات الصحفيين والمصورين الذين انتظروا منذ الصباح لرؤية المسؤول التنفيذي السابق بعدما أمضى ثلاثة أسابيع في الحجز.

وهذا هو ثاني قرار قضائي بإخلاء سبيل غصن بكفالة ويمثل أحدث حلقة في فضيحة عصفت بصناعة السيارات العالمية وكشفت توترات في الشراكة بين «نيسان» وشركة «رينو» الفرنسية.

وارتبطت التهمة الأخيرة بالتربح على حساب «نيسان» في ما يتعلق بمبلغ قدره خمسة ملايين دولار. وشملت التهم منذ احتجازه في بادئ الأمر في نوفمبر التقليل من دخله، ونقل خسائر مالية شخصية إلى دفاتر «نيسان».