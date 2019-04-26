«أودي» تحوّل «آر 8» إلى سيارة كهربائية

المصدر: برلين - د ب أ

تحظى السيارة الرياضية الفارهة فائقة القوة «آر8» من إنتاج شركة «أودي» الألمانية بسمعة جيدة في الأسواق باعتبارها سيارة فائقة القوة وتصلح في الوقت نفسه للاستخدام اليومي، مع جودة مرتفعة للغاية، وتعمل بمحرك ذي 8 صمامات.

وبحسب مجلة «كار» البريطانية للسيارات، فإن الشركة الألمانية التابعة لمجموعة «فولكسفاجن» أكبر منتج سيارات في أوروبا، تعتزم تحويل الجيل المقبل من هذا الطراز إلى سيارة كهربائية كلياً تحت اسم «إي ترون جي.تي.آر».

وفي حين أنها لن يكون فيها محرك تقليدي يعمل بتكنولوجيا الاحتراق الداخلي، فإن قوة محركها الكهربائي ستصل إلى 650 حصاناً وتستطيع الوصول إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة خلال أقل من ثلاث ثوان.

وبحسب التقارير فإن الكثير من خصائص السيارة «إي تورن» ستكون مشتركة مع السيارة الكهربائية «بورشه تايكان» التي تطورها «بورشه» التابعة أيضا لمجموعة «فولكسفاجن». وتعمل السيارة «بورشه تايكان» بثلاثة محركات كهربائية لتوفير الطاقة لعجلاتها الأربع مع بطارية بطاقة 95 كيلووات تستطيع العمل لمسافة 300 ميل قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، مع إمكانية شحنها لاسلكياً.