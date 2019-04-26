ارتفاع أرباح «كيا موتورز كورب» بنسبة 50%خلال الربع الأول

المصدر: سيؤول - د ب أ

سجلت أرباح شركة «كيا موتورز كورب»، ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 50 % خلال الربع الأول من العام الحالي، بفضل تراجع قيمة الوون الكوري الجنوبي أمام الدولار، وإضافة مخصصات مسبقة لم يتم إنفاقها إلى إيرادات الشركة.

وبلغ صافي أرباح الشركة المملوكة لمجموعة «هيونداي موتور جروب» الكورية الجنوبية، خلال الربع الأول من العام الحالي، 649 مليار وون (562 مليون دولار)، مقابل 432 مليار وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حسبما ذكر بيان للشركة.

وكانت الشركة قد أضافت إلى إيراداتها 430 مليار وون من مخصصات صرف متأخرات الأجور، وهو ما انعكس إيجاباً على أرباحها ربع السنوية، إلى جانب انخفاض قيمة الوون أمام الدولار، ما أدى إلى زيادة الأرباح.

وكانت «كيا» قد رصدت في الربع الثالث 2017 حوالي تريليون وون لسداد أجور متأخرة لعمالها، بناء على قرار من إحدى المحاكم الكورية الجنوبية.