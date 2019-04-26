الإفراج عن كارلوس غصن بكفالة 4.5 ملايين دولار

المصدر: طوكيو - رويترز

يتهيأ كارلوس غصن رئيس «نيسان موتور» السابق للخروج من مركز احتجاز ياباني للمرة الثانية منذ إلقاء القبض عليه العام الماضي لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية، وذلك بعد أن يدفع كفالة قدرها 500 مليون ين (4.5 ملايين دولار) حددتها محكمة يابانية أمس.

ونفى غصن كل التهم المنسوبة إليه والتي تشمل التقليل من دخله ونقل خسائر مالية شخصية إلى دفاتر «نيسان». وقالت محكمة طوكيو الجزئية في بيان إنها وافقت على طلب قدمه فريق الدفاع عن غصن وحددت كفالة قدرها 500 مليون ين، وهو ما يعني نصف الكفالة السابقة التي دفعها وكان قدرها مليار ين.

وقالت المحكمة إنه سيكون بمقدور غصن ترك المركز المحتجز به منذ إعادة القبض عليه في الرابع من أبريل، لكن تحركاته واتصالاته ستخضع لرقابة وقيود مشددة لمنع هروبه من البلاد أو التلاعب بالأدلة.

وتقدم فريق الدفاع بطلب إخلاء سبيل غصن بكفالة الاثنين الماضي.