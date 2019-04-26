«أودي أبوظبي» تمدّد عروضها حتى نهاية رمضان

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «أودي أبوظبي» عن تمديد فترة عروضها الترويجية المميزة حتى نهاية شهر رمضان لإتاحة الفرصة أمام العملاء للحصول على مزايا متنوعة عند شراء الطرازات الجديدة والمملوكة مسبقاً.

تأتي الخطوة في إطار احتفاء الشركة بقيم العطاء التي يجسّدها الشهر الفضيل.

تشتمل العروض والمزايا الإضافية إمكانية الحصول على باقة خدمة مجانية لمدة تصل إلى 5 سنوات، وضمان غير محدود الأميال لمدة 5 سنوات، وخدمة المساعدة على الطرقات لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى التسجيل المجاني للسنة الأولى على مجموعة مُختارة من الطرازات الجديدة.

وقال مارك أوستن، المدير العام لشركة «علي وأولاده أودي»: «نحرص على الاحتفاء بقيم الكرم والعطاء والسخاء التي يجسّدها شهر رمضان المبارك، عبر تقديم أفضل العروض الترويجية المتميّزة لعملائنا».