«بيجو» تعتزم إطلاق أول سيارة كهربائية في الإمارات 2021

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال أحمد يحيى خليفة، المدير الإقليمي في «بي اس إيه» لدول التعاون، إن المجموعة الفرنسية، المُصنّع الرئيس لعلامتي «بيجو» و«سيتروين» و«أوبل» و«دس»، تعتزم إطلاق سيارتها الكهربائية من طراز «بيجو» في الإمارات خلال 2020 أو 2021.

وأضاف على هامش إطلاق «بيجو 508» أمس الأول في أبوظبي إن المجموعة تستهدف توسيع نطاق علامتها «بيجو» بشكل كبير في الإمارات خصوصاً ودول الخليج لا سيما أنها تستهدف حصة سوقية تقدر 5% من إجمالي سوق السيارات في دول التعاون خلال الـ5 سنوات القادمة.

وأوضح أن «بيجو» لديها في الإمارات 10 صالات عرض 2 منها في أبوظبي وواحدة في العين والباقي في المناطق الشمالية، فيما تنظر الشركة في أكثر من مشروع للتوسّع بحيث تتواجد بشكل أقرب مع المستهلك.

ولفت خليفة إلى أن الوكالات التي تسوق طراز «بيجو» في الإمارات هي النابودة في دبي والمناطق الشمالية وعمير بن يوسف في أبوظبي مبيناً أن السوق يشهد منافسة قوية لذا تسعى الشركة إلى التركيز بشكل أساسي على الجودة. وأوضح المدير الإقليمي للمنتج بمجموعة «بي اس إيه» لدول التعاون أن سوق السيارات في الإمارات استوعب بشكل كامل ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها مطلع 2018.