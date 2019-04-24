مركز خدمة مخصص لسيارات «إنفينيتي» في الفجيرة

المصدر: دبي - البيان

افتتحت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لعلامة «إنفينيتي» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، مركز خدمة مخصصاً لدعم مالكي سيارات «إنفينيتي» في الفجيرة.

ويضم مركز الخدمات الجديد ردهة أنيقة لضمان أعلى مستويات الراحة للعملاء، فيما يتولى خبراء مختصون صيانة سياراتهم وفقاً لأعلى المعايير.

وسيحظى مالكو سيارات «إنفينيتي» بخدمة صيانة سريعة لا تتعدى 60 دقيقة يمكنهم خلالها الاستراحة في الردهة أو قضاء حوائجهـم باستخدام سيارة «إنفينيتي» بديلة.

وتقدم «إنفينيتي» مجموعة من المزايا الإضافية بدءاً من إجراء عمليات فحص مجانية للتأكد من سلامة السيارات وانتهاءً بتقديم عروض خاصة للسيارات المستعملة لأكثر من 3 سنوات.