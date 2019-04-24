سيارات أجرة ذاتية القيادة من «تيسلا»

المصدر: سانت كلارا - د ب أ

ذكرت «تيسلا» أنها ستطرح سيارات أجرة ذاتية القيادة العام المقبل مشيرة إلى أن هذه السيارات ستكون مزودة بكل التجهيزات اللازمة للقيادة الذاتية.وقال «إيلون ماسك» مؤسس ورئيس «تيسلا» إن الرقائق الإلكترونية التي طورتها «تيسلا» في معاملها تم إضافتها إلى السيارة «موديل إس» و«موديل إكس» منذ مارس الماضي تستخدم الآن في السيارة «موديل3».

وأضاف أن الرقائق التي طورتها «تيسلا» أسرع كثيراً من الرقائق المنافسة «نيفيديا» التي كانت الشركة تستخدمها في السابق، مشيراً إلى أنه يتم تصنيع رقائق «تيسلا» في مصنع تابع لـ «سامسونج» في مدينة أوستن الأمريكية. وترى «نيفيديا كورب» للرقائق إن «تيسلا» مخطئة في القول إن رقائق الذاتية التي تنتجها أقوى مما تنتجه «نيفيديا» والتي ظلت «تيسلا» تستخدمها حتى طورت رقائقها.