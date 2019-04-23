«نيسان» ترفع دعوى جديدة ضد كارلوس غصن

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلنت محكمة يابانية في طوكيو توجيه تهمة خيانة أمانة جديدة إلى كارلوس غصن رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة صناعة السيارات اليابانية «نيسان».

وذكرت وكالة «كيودو» للأنباء أن التهمة الجديدة تتعلق بأموال دفعها أحد فروع «نيسان» إلى موزع عُماني، ليتم استخدامها في سداد نفقات شخصية لغصن مما كبد «نيسان» خسارة بلغت 5 ملايين دولار.

وألقت السلطات اليابانية القبض على كارلوس غصن للمرة الرابعة مطلع أبريل الحالي، وذلك بعد شهر واحد من إطلاق سراحه من مركز اعتقال في مدينة طوكيو، بكفالة بلغت قيمتها 9 ملايين دولار تقريبا، لينهي فترة احتجاز استمرت أكثر من 100 يوم.

وكان قد تم القبض على غصن الرئيس السابق لتحالف «رينو-نيسان-ميتسوبيشي» الفرنسي الياباني لصناعة السيارات، لأول مرة في نوفمبر الماضي بتهمة إخفاء جزء من دخله عن السلطات الرقابية في اليابان.

وسمحت المحكمة الجزئية في طوكيو في وقت سابق من الشهر الحالي، للادعاء العام باحتجاز غصن حتى أمس، في حين أن قرار توجيه اتهامات جديدة له يسمح بتمديد احتجازه. وقال فريق الدفاع عن غصن إنهم سيطالبون بإطلاق سراحه بكفالة.

ونقلت وكالة «كيودو» عن مصادر إن مذكرة احتجازه الأخيرة على خلفية معلومات تتعلق بحصول موزع عماني لسيارات «نيسان» 15 مليون دولار خلال الفترة من ديسمبر 2015 إلى يوليو 2018 ثم قيامه بتحويل 5 ملايين دولار إلى حساب ادخار في شركة استثمار لبنانية يمتلكها غصن فعلياً.