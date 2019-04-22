8 ملايين وحدة مبيعات «كيا» في أمريكا

المصدر: سيئول - البيان

باعت «كيا موتورز» أكثر من 8 ملايين سيارة في أمريكا، منذ أن افتتحت أول مكتب لها في أمريكا عام 1992، حسبما أظهرت بيانات الصناعة أمس، طبقاً لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء. وباعت الشركة 55814 سيارة في الولايات المتحدة خلال مارس وحده.

وكانت «كيا» قد افتتحت أول مكتب لها في الولايات المتحدة منذ 28 عاماً، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها مليون وحدة في عام 2003. وارتفع الرقم بشكل حاد منذ عام 2010، عندما أكملت «كيا» خط الإنتاج المحلي في جورجيا، حيث وصلت المبيعات إلى 5 ملايين وحدة في عام 2014 و7 ملايين وحدة في عام 2017، حسبما أظهرت بيانات الصناعة.

يشار إلى أن أكثر سيارات كيا شعبية في الولايات المتحدة هي سيارة «سورينتو» الرياضية متعددة الاستخدامات، التي حققت مبيعات بلغت 1.31 مليون وحدة. وسبق لسيارة سورينتو أن حققت مبيعات سنوية بلغت حوالي 50 ألف وحدة.