استدعاء 360 ألف «بي إم دبليو» بالصين

المصدر: بكين- «شينخوا»

قالت مصلحة الدولة لتنظيم السوق في الصين، إن شركة «بي إم دبليو» لصناعة السيارات سوف تستدعي 360001 سيارة في الصين لاستبدال وسائد هوائية معيبة.

وأضافت المصلحة في بيان لها أمس أن الاستدعاء سوف يبدأ اعتباراً من 30 أغسطس المقبل، ويشمل 272880 سيارة منتجة من قبل شركة «بي إم دبليو بريليانس أوتوموتيف» المحدودة ما بين 5 أبريل 2000 و21 فبراير 2018.

وأضافت المصلحة في بيانها أنه من المحتمل أن تتسبب الوسائد الهوائية المعيبة في قذف قطع في آلية التشغيل، من شأنها أن تعرض الراكبين لمخاطر السلامة في حال انفتاح الوسائد الهوائية المعيبة. وذكرت أن الشركة سوف تقوم باستبدال الوسائد الهوائية المعيبة مجاناً.