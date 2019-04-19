«هيونداي» تولد الكهرباء من الهيدروجين بتقنية جديدة

المصدر: دبي - البيان

أبرمت «هيونداي موتور»، اتفاقية مع شركتين كوريتين عاملتين في مجال الطاقة الكهربائية، بهدف توليد الكهرباء من الهيدروجين، باستخدام التقنية التي ابتكرتها الشركة في سيارتها العاملة بخلايا وقود الهيدروجين «هيونداي نيكسو»، تكفي لإمداد أكثر من 2200 منزل بالطاقة الكهربائية.

ووقعت «هيونداي» مذكرة تفاهم مع شركتي «كوريا إيست-ويست باور»، و«ديوكيانغ»، لبناء منشأة طاقة عاملة بخلايا وقود الهيدروجين.

ومن المنتظر أن تبني «هيونداي» في المشروع التجريبي الريادي، الذي يُعتزم تنفيذه بموجب مذكرة التفاهم، نظام خلايا الوقود، فيما تلعب «إيست-ويست باور»، دور إدارة المنشأة وبيع الكهرباء، وتعمل «ديوكيانغ» على تزويد المنشأة بالهيدروجين.

جرى توقيع الاتفاقية، في حفل حضره يونغتشو تشي رئيس قسم الاستراتيجية والتقنية، رئيس الابتكار في هيونداي، بجانب رئيسي شركتي «إيست-ويست باور» و«ديوكيانغ».