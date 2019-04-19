أول سيارة كهربائية من «أستون مارتن»

المصدر: لندن - د ب أ

كشفت شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية «أستون مارتن»، النقاب عن نسخة نهائية من سيارتها الكهربائية الأولى «رابيد إي»، في معرض شنغهاي الدولي للسيارات بالصين.

وستكون هذه السيارة، باكورة إنتاج مصنع «أستون مارتن» الجديد. وقد تم تطويرها بالتعاون مع شركة «ويليامز أدفانسد إنجنييرنج»، وسيتم استخدامها في أحدث أجزاء سلسلة أفلام الحركة الشهيرة «جيمس بوند».

وبحسب موقع «موتور تريند»، فإن الشركة البريطانية تعتزم إنتاج 155 نسخة فقط من هذه السيارة، التي تعمل ببطارية قوتها 800 فولت، ويزيد مداها على 200 ميل. ويمكن إعادة شحن هذه البطارية باستخدام شاحن بقوة 400 فولت و50 كيلووات، أول بشاحن بقوة 800 فولت و100 كيلووات للشحن السريع.

وتحتوي مقدمة السيارة على شبكة أمامية على هيئة خلية النحل، وبفضل عدم وجود مخارج العوادم في السيارة الكهربائية، فإن مؤخرتها أوسع من السيارة الصالون العادية طراز «رابيد». كما أن بطارية السيارة الكهربائية، توجد تحت الغطاء الأمامي للسيارة.