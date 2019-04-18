مركز الغرير يحتضن معرض السيارات الرياضية المعدلة

المصدر: دبي - البيان

يستضيف مركز الغرير الإصدار الخاص من معرض «Hot Rides UAE Show» للسيارات الرياضة المعدلة بالتعاون مع Hot Rides UAE. ويستعد هذا الحدث لطرح سيارات رياضية معدلة وحصرية لمركز الغرير من 18 حتى 20 الجاري، وسيتم عرضها في أنحاء المناطق الداخلية والخارجية من المركز.

ومن المقرر أن يقدم المعرض لزواره في 19 أبريل أجواء قيادة مثيرة وحماسية، وسيشهد وجود أكثر من 50 سيارة رياضية وحصرية داخل منطقة وقوف السيارات الخارجية في المركز، مصحوبةً بعروض موسيقية حية وهدايا وغيرها من المسابقات المثيرة لجميع زوار المركز.

وسيشهد مركز الغرير وجود مجموعة رائعة من السيارات المصممة خصيصاً لهذا الحدث مثل سيارات دودج تشارجر ودودج تشالنجر وفورد موستانج وشفروليه كامارو.

كما ستتاح لزوار المركز أيضاً فرصة معاينة 8 سيارات مختارة عالية التعديل ومعروضة داخل المركز التجاري طوال أيام الحدث الثلاثة، بالإضافة إلى فرصة التقاط الصور التذكارية في المنطقة المخصصة للحدث.