تراجع مبيعات السيارات بأوروبا

المصدر: روما - د ب أ

تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي، خلال الربع الأول من العام الحالي 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت هذه البيانات لتكون أحدث حلقة في سلسلة البيانات السلبية لقطاع السيارات الأوروبي، حيث تتراجع المبيعات للشهر السابع على التوالي منذ سبتمبر 2018.

وأشار اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي أمس إلى تراجع المبيعات خلال مارس 3.9 % سنوياً.

ووصل إجمالي مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي إلى 1.79 مليون سيارة وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 إلى نحو 4.03 ملايين سيارة.

وتراجعت المبيعات خلال الربع الأول في الأسواق الرئيسية في الاتحاد الأوروبي حيث انخفضت المبيعات في إيطاليا 9.6% سنوياً وفي إسبانيا 4.3% وفي بريطانيا 3.4% وفي ألمانيا 0.5 %.