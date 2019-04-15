%21% ارتفاع مبيعات شركتا «هيونداي موتور» و«كيا موتورز» خلال الربع الأول 2019

المصدر: سيئول - د ب أ

قالت شركتا «هيونداي موتور» و«كيا موتورز» إن مبيعاتهما للسيارات صديقة البيئة ارتفعت 21% خلال الربع الأول 2019.

وذكرت وكالة «يونهاب» أن مبيعات «هيونداي» و»كيا» من السيارات الصديقة للبيئة، خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين بلغت 75242 سيارة مقارنة بـ 62590 سيارة خلال نفس الفترة من 2018.

وتشمل السيارات الصديقة للبيئة عدة طرازات منها الكهربائية والهجين، التي تعمل بالبنزين، وقد تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية إلى 21148 سيارة خلال الربع الأول من العام مقارنة بـ 8152 سيارة خلال نفس الربع العام الماضي.

وتعتزم الحكومة زيادة الاستثمار في البنية التحتية لوحدات الشحن للمساعدة في ازدياد شعبية السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى توفير دعم للذين يشترون السيارات الصديقة للبيئة.