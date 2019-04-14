«فيراري» تستدعي 524 سيارة في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

قالت مصلحة الدولة لتنظيم السوق في الصين إن شركة «فيراري» الإيطالية، لصنع السيارات الرياضية الفاخرة قد أعلنت عن استدعاء 524 سيارة سيبدأ اعتباراً من 22 مايو المقبل، نظراً لمخاطر نشوب حريق وعيوب في الأبواب، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وأضافت المصلحة أن السيارات المعيبة تشمل 167 سيارة مستوردة من طراز «جي تي سي 4 لوسو» و«جي تي سي 4 لوسو تي»، مُصنّعة ما بين 13 يوليو 2016 و6 ديسمبر 2018. وأشارت المصلحة إلى أن الضغط الناتج عن آلية إقفال الأبواب بإحكام قد يتسبب بفشل في فتحها باستخدام مقبض الباب الخارجي للسيارة.

كما سيتم استدعاء 357 سيارة مستوردة تشمل طرازات «جي تي سي 4 لوسو» و«جي تي سي 4 لوسو تي» و«488 جي تي بي» و«488 سبايدر» و«488 بيستا» مصنعة خلال الفترة ما بين 2 نوفمبر 2017 و11 أكتوبر 2018 مدرجة على قائمة الاستدعاء. كما يوجد في طرازات من السيارات المستدعاة عيب في المعدات الخاصة ببخار الوقود.