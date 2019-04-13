«جينيسيس G70»..أفضل سيارة في 2019

المصدر: دبي - البيان

حصلت سيارة G70 طراز 2019 من جينيسيس على جائزة «أفضل سيارة جديدة لعام 2019» من موقع «Autotrader»، حيث يعلن الموقع سنوياً عن قائمة خاصة بالجوائز، تقديراً للجهود التي يتم بذلها لتصميم السيارات الاستثنائية. واستناداً إلى معايير التحكيم المستقلة للمحررين، يتم تقييم المركبات وفقاً للميزات المهمة وتأثير التصميم المبتكر والوظائف الاستثنائية على تجربة المستخدم.

وقد اختار الموقع السيارة جينيسيس 2019 G70 من قائمة تضم أكثر من 300 سيارة مؤهلة للفوز، نظراً لمزاياها التي تعيد إعادة تعريف الفئة.

وقال ألتار يلماز، مدير عام جينيسيس أفريقيا والشرق الأوسط: يسعدني قبول هذه الجائزة بالنيابة عن فريق عمل G70 الذي بذل جهوداً جبارة لتصميم هذه السيارة الفاخرة ذات الأداء المميز، للأشخاص الراغبين بالتميز. إنه فعلاً أمر رائع أن يتم تقدير هذه الجهود من قبل الخبراء المستقلين على مستوى القطاع.