«تويوتا» ترفع كفاءة استهلاك «سوبرا 2020»

المصدر: واشنطن - د ب أ

كشفت إدارة حماية البيئة الأمريكية، النقاب عن معدلات استهلاك الوقود في النسخة الجديدة من السيارة الرياضية «تويوتا سوبرا 2020»، التي سيتم طرحها في الأسواق العام المقبل.

وبحسب بيانات إدارة حماية البيئة الأمريكية، فإن السيارة اليابانية تستهلك غالون بنزين لكل 24 ميلاً داخل المدن، و31 ميلاً على الطرق السريعة، و26 ميلاً عند السير داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

وتزيد هذه المسافات بشدة عن المسافة التي تقطعها النسخة الحالية من السيارة، حيث تستهلك غالون بنزين لكل 17 ميلاً داخل المدن، و22 ميلاً على الطرق السريعة، و19 ميلاً عند العمل داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

وأشار موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات السيارات، إلى أن سعر النسخة الجديدة من السيارة «سوبرا» سيبدأ من 50920 دولاراً. وتعمل السيارة الجديدة بمحرك تربو سعة 3 لترات، بقدرة 335 حصاناً. وهذا المحرك يأتي مع نظام نقل حركة يعطي 8 سرعات، يتم التنقل بينها آلياً. وتقول شركة «تويوتا» إن السيارة الجديدة، تستطيع الوصول إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة خلال 1. 4 ثوانٍ.

ويعتبر أداء السيارة «سوبرا 2020» جيداً، مقارنة بالسيارة «بورشه 718 كايمان» طراز 2019، التي تعمل بمحرك سعة لترين بقوة 300 حصان. وبحسب تقديرات إدارة حماية البيئة الأمريكية، فإن السيارة «بورشه 718 كايمان» تستهلك غالون بنزين لكل 22 ميلاً داخل المدن، و29 ميلاً على الطرق السريعة، و25 ميلاً داخل المدن وعلى الطرق السريعة.