«تيسلا» تطوّر سائقها الآلي

المصدر: واشنطن - د ب أ

أضافت شركة «تيسلا» المزيد من وظائف نظام القيادة شبه الذاتية المعروف باسم «نافيجيت أون أوتو بايلوت» إلى سياراتها.

كما أضافت الشركة خاصية جديدة تتيح لسياراتها الخروج من المخرج المطلوب أثناء السير على الطرق الحرة أو عبور التقاطعات.

وأشار موقع «موتور تريند» إلى أنه في حين يتولى نظام «السائق الآلي» الموجود في السيارة بتغيير الحارة المرورية وفقاً لظروف الطريق وسرعة السير، فإنه كان على السائق تشغيل الإشارة الضوئية المناسبة عند الانتقال من حارة إلى أخرى. أما الآن فإن السائق لن يحتاج إلى التدخل، حيث يمكنه ضبط إعدادات خاصية تغيير الحارة المرورية حتى يتم تشغيلها آلياً.

وقد أطلقت «تيسلا» في الأسبوع الحالي تحديث تطبيق «السائق الآلي» لإضافة الخصائص الجديدة. ومن بين الإعدادات الجديدة خاصية «مطلوب تأكيد تغيير الحارة»، ثم يختار السائق خيار «لا» حتى يتم تفعيل خاصية تغيير الحارة المرورية آلياً.