«فولكسفاغن» تتطلع لحصة كبيرة في شريكتها الصينية «جاك»

المصدر: فرانكفورت - رويترز

ذكرت مصادر مطلعة أن فولكسفاغن تدرس شراء حصة كبيرة في شريكتها الصينية بمشروع مشترك للسيارات الكهربائية (جاك موتورز)، وأنها تستعين بجولدمان ساكس لتقديم المشورة لها بشأن الخطة.

ويعد تحرك فولكسفاغن، أكبر شركة صناعة سيارات أجنبية في الصين، لشراء حصة في جاك هو الأحدث لشركات صناعة السيارات الأجنبية لتعزيز ملكيتها في أكبر سوق سيارات في العالم منذ خففت بكين القواعد في هذا الصدد العام الماضي.

واتفقت «بي.إم.دبليو» الألمانية المنافسة لفولكسفاغن في أكتوبر على شراء حصة مسيطرة في مشروعها المشترك في البلاد مقابل 3.6 مليارات يورو (4.05 مليارات دولار). وتخطط دايلمر لزيادة حصتها في شريكتها المحلية بايك موتور.

ويُظهر التحرك لشراء الحصة أن جاك ستصبح لاعبا أساسيا في الرهان الكبير العالمي لفولكسفاغن على السيارات الكهربائية بفضل الطلب الصيني القوي على ذلك النوع من السيارات. وقال أحد المصادر إن فولكسفاغن تخطط لتحويل جزء كبير من إنتاجها المزمع للسيارات الكهربائية في الصين إلى جاك إذا تمكنت في النهاية من الحصول على سيطرة في جاك.

ولا تملك فولكسفاغن، التي يبلغ رأسمالها السوقي نحو 85 مليار دولار، حاليا أي أسهم في جاك المدرجة في شنغهاي والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.9 مليار دولار وفقا لبيانات رفينيتيف.

وقالت ثلاثة مصادر إن خطط فولكسفاجن في مرحلة مبكرة لكنها حريصة على الحصول على حصة كبيرة. وقال اثنان من المصادر إنها ستشتري الحصة من المساهمين الرئيسيين في جاك وهم في الأساس شركات مدعومة حكوميا تملك ما يزيد على 40% في الشركة وفقا لما تُظهره بيانات رفينيتيف.