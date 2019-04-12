إطلاق أكبر سوق إلكترونية للسيارات المستعملة في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

أعلنت بوابة BuyAnyCar.com إدراج أكثر من 17 ألف سيارة للبيع عبر منصتها بعد ثلاثة أيام فقط من بدء تشغيلها، ما يجعلها أكبر منصة لبيع السيارات الخاضعة للمعاينة والفحص المسبق في منطقة الشرق الأوسط ويشكّل خطوة جديدة في تسهيل إجراءات امتلاك السيارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُشار إلى أنّ أكثر من 40% من العدد الإجمالي للسيارات في الإمارات سبق وتم تسجيله على المنصة، ومن المتوقع أن يؤدي دخول الموقع سوق السيارات المستعملة في المنطقة إلى إحداث نقلة نوعية فيه، حيث سيسهّل على الناس الآن عملية البحث عن السيارات التي تلائم ميزانياتهم ومن ثم تحديدها وشرائها.

وتحرص البوابة الإلكترونية الجديدة المختصة بتجارة السيارات على إدراج السيارات من قبل الباعة مباشرة؛ إذ يُتيح هذا للمنصة، إمكانية توفير صفقات بيع السيارات بأسعار تنافسية في المنطقة. ومن خلال الموقع الإلكتروني للمنصة يستطيع المشترون المحتملون مشاهدة النسخة الكاملة لتقرير فحص السيارة، وفي حال رضاهم عن التقرير، يُمكنهم المضي قدماً لحجز موعد لمعاينة السيارة في أي توقيت مناسب لهم.

كما يُمكن للمشترين تخطي مرحلة معاينة السيارة والانتقال مباشرة إلى المزايدة والتفاوض على السعر والبدء بعملية الشراء بمساعدة الخبير، الذي سيتولى لاحقاً مهمة إنجاز كافة الأعمال الورقية.