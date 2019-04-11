غصن يطعن على قرار تجديد حجزه

المصدر: طوكيو - أ ف ب

قدّم محامي كارلوس غصن، أمس استئنافاً أمام المحكمة العليا في محاولة لإخراج موكله من السجن بعدما أعيد إلى الحجز الاحتياطي الأسبوع الماضي، وفق بيان مقتضب لمحكمة طوكيو. ولم تقدَّم أي تفاصيل بشأن أسباب الاستئناف التي قدمها المحامي الياباني جونيشيرو هيروناكا، لكن الأخير أكد أنه سيبدأ بهذا الإجراء على اعتبار أن مكتب المدعين العامين يتصرف خارج الإطار القانوني.

وقال المحامي أمام الصحافة: «من الواضح أن «غصن» لا يستطيع إتلاف أدلة أو الهرب، ولهذا أطلق سراحه بكفالة في 6 مارس وبالتالي لا يمكن القول إن ذلك تغير وتوقيفه بناء على تلك الفرضية».