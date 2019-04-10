سيارات كلاسيكية نادرة لم يسبق لها السير في الإمارات تظهر غداً في «سيتي ووك»

المصدر: دبي - البيان

تستعد «سيتي ووك» لاستضافة احتفالية السيارات الشهيرة «سيتي أوفردرايف»، التي تقام على مدى 10 أيام تبدأ غداً وحتى 20 من الشهر الجاري، وتعرض أكثر من 80 من السيارات النادرة، والمصممة حسب الطلب، والسيارات الكلاسيكية والسيارات السريعة «سوبركارز» وشاحنات «مونستر ترك» والدراجات المعدلة، مثل GTR RB 34 وMini Cooper Rat Rods الكلاسيكية، والتي لم يسبق لها السير من قبل على طرقات الإمارات.

كما تشهد فعالية «سيتي أوفردرايف» انطلاق العرض المتميز للسيارات الفريدة المعدلة والمركبات المستوردة، على طول شارع الصفا حتى شارع المستقبل، وسيعرض أيضاً تشكيلة من 50 سيارة «سوبركارز»، والسيارات الأمريكية القوية «ماسل»، وسيارات الدفع الرباعي وشاحنات «مونستر ترك» الضخمة والدراجات النارية الثنائية والثلاثية.

ولا تقتصر فعاليات «سيتي أوفردرايف» على مشاركة عشاق السيارات والدراجات، حيث تشهد الاحتفالية أنشطة لجميع أفراد العائلة، وتشمل مضمار سباق الدواسات التي تتيح للمشاركين الطموحين من جميع الأعمار محاكاة سباق السيارات، والمنافسة فيما بينهم للفوز بالسباق المصغر.

وهناك أيضاً سباق لسيارات التحكم عن بعد، ومنصة سيارة فورمولا لأخذ صور تذكارية ولقطات إنستغرام رائعة أمام عدد من أسرع السيارات في العالم. وفي عطلات نهاية الأسبوع التي تتزامن مع «سيتي أوفردرايف» يمكن للزوار المشاركة في فعاليات غرفة السباق، وهي المنطقة المخصصة لسباق السيارات الافتراضية.

وستستضيف الفعالية سائقي الدراجات النارية بأزيائهم المميزة، حيث تشهد مشاركة عدد من الدراجات النارية.