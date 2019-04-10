غصن يتهم قادة «نيسان» بالغدر

المصدر: طوكيو - أ ف ب

أكد كارلوس غصن الرئيس السابق لمجلس إدارة رينو-نيسان، أنه بريء واتهم قادة نيسان بـ«الغدر» وبلعب «لعبة قذرة جداً»، وذلك في تسجيل مصوّر عرضه محاموه أمس، وسُجّل قبل إعادة توقيفه في الرابع من أبريل.وقال غصن في الرسالة التي سُجلت عشية توقيفه مجدداً، حسب ما قال وكلاء الدفاع عنه «هذه ليست قصة جشع وديكتاتورية رجل. إنها قصة مؤامرة وغدر».

وأضاف في شريط مصوّر أثناء مؤتمر صحافي لمحاميه، قائلا: «أنا بريء، هذه رسالتي الأولى. هذا الأمر ليس جديداً، لقد سمعتم ذلك منّي من قبل: أنا بريء».

وأوضح وكيل الدفاع عنه الرئيسي جونيشيرو هيروناكا أن تعبير «كل التهم» الذي استخدمه غصن، يشمل التهم التي وُجّهت إليه سابقاً وليس تلك التي أوقف مجدداً بسببها.