كارلوس غصن يروي قضيته عبر «سكايب»

المصدر: باريس - أ ف ب

قالت كارول غصن إنّ زوجها كارلوس غصن الذي أوقِف مجدّدًا هذا الأسبوع في اليابان قام بتسجيل رسالة عبر سكايب من أجل «أن يُحدّد المسؤولين عمّا يجري له»، مضيفةً في مقابلة مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية أن هذه الرسالة ستُنشر «قريبًا».

وأوقِف غصن، الرئيس السّابق لمجلس إدارة مجموعة رينو ونيسان، مجدّداً في اليابان حتّى 14 أبريل على الأقلّ، بعد توجيه اتّهامات جديدة إليه بارتكاب مخالفات ماليّة، وذلك بعد شهر من الإفراج عنه.

وقالت كارول غصن للصّحيفة: «عندما فهِم أنّه سيتمّ توقيفه، قام بتسجيل مقابلة عبر سكايب مع (قناتَي) تي إف 1 و إل سي إيه». وأضافت: «لقد سجّل أيضا فيديو بالإنجليزية يُخبر فيها روايته للقضيّة. لقد رغب في أن يُحدّد المسؤولين عمّا يحصل له. إنّ الفيديو بحوزة المحامين، وسيتمّ نشره قريبًا».

وكرّرت زوجة غصن التّعبير عن قناعتها ببراءته، وأكّدت أنّها لا تُريده أن يكون «فوق القوانين، بل أن يلقى محاكمة منصفة»، وطلبت «أن نترك له قرينة البراءة، على غرار أيّ مواطن فرنسي».