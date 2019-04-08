«فيات كرايسلر» تدفع الملايين لتسلا لتفادي غرامة الانبعاثات

المصدر: لندن- رويترز

ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن شركة السيارات الإيطالية «فيات كرايسلر»، وافقت على دفع مئات الملايين من اليورو إلى شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية، لإدراج سيارات تسلا ضمن أسطولها، وذلك لتجنّب دفع غرامات، بسبب انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة بالانبعاثات.

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة، ستمكن الشركة الإيطالية من تقليل معدل انبعاثات سياراتها من ثاني أكسيد الكربون، عن طريق حساب انبعاثات سيارات تسلا ضمنها، وبالتالي خفض هذا المعدل إلى المستوى المسموح.

ولم يذكر التقرير المزيد من التفاصيل عن المبلغ المحدد الذي ستدفعه كرايسلر لتسلا. ولم يتسنّ الحصول على تعقيب من الشركتين.