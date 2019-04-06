محكمة في طوكيو تمدد احتجاز غصن حتى 14 أبريل

المصدر: طوكيو - رويترز

ذكرت محكمة طوكيو الجزئية، أنها وافقت على طلب ممثلي الادعاء بحبس رئيس شركة «نيسان» المقال كارلوس غصن لمدة عشرة أيام، وهو قرار قال محاميه إنه سيطعن عليه.

وقالت المحكمة، إنها وافقت على طلب الادعاء باحتجاز غصن حتى 14 أبريل. وكان القرار متوقعاً على نطاق واسع بعد أن ألقى ممثلو الادعاء القبض على غصن للمرة الرابعة أمس الأول.

وقال جونيشيرو هيروناكا محامي غصن للصحفيين، إن فريق الدفاع سيرفع دعوى استئناف، للطعن على احتجازه. واعتقل ممثلو الادعاء غصن مجدداً للاشتباه بأنه حاول التربح بالحصول على خمسة ملايين دولار على حساب «نيسان».

وفي بيان نشر، أمس الأول، قال غصن إنه بريء من «الاتهامات التي لا أساس لها» ضده. ووصف المسؤول التنفيذي، الذي قال إنه ضحية لمحاولة انقلاب داخل مجلس إدارة الشركة، اعتقاله بأنه محاولة لإسكاته.