«فولكسفاغن» تحقق في قضية الانبعاثات

المصدر: فولفسبرغ - د ب

أعلنت «فولكسفاغن» أنها تعتزم التحقق من الاتهامات التي وجهتها لها المفوضية الأوروبية بشأن التواطؤ مع شركتي بي.إم.دبليو ودايملر الألمانيتين بخصوص تكنولوجيا الانبعاثات.

وذكرت فولكسفاغن، أن المفوضية الأوروبية تقر بأن «التعاون بين المصنعين حول القضايا الفنية في قطاع السيارات مسألة شائعة في مختلف أنحاء العالم»، وارتأت العام الماضي أنه لا توجد أسس كافية لاعتبار هذه المناقشات سلوكيات مخالفة للتنافسية.

وأضافت أن التحقيق يقتصر على التعاون بشأن قضايا فنية بين الشركات الألمانية، بي.إم.دبليو ودايملر وفولكسفاغن وأودي وبورشه.

وتتهم المفوضية الأوروبية دايملر وفولكسفاغن وبي.أم.دبليو بالتواطؤ فيما يتعلق بنظامين للحد من انبعاثات أكسيد النتروجين من السيارات التي تعمل بوقود الديزل، والحد من الجزيئات الضارة التي تنبعث من السيارات التي تعمل بالبنزين.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريث فيستاجر، إنه نتيجة لذلك، ربما يكون المستهلكون الأوروبيون قد حرموا من فرصة شراء سيارات تعمل بأفضل تكنولوجيات متاحة.أ