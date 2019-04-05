اعتقال غصن للمرة الرابعة على خلفية فضائح مالية في «نيسان»

المصدر: طوكيو - وكالات

ألقى ممثلو ادعاء يابانيون القبض على رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن للمرة الرابعة، أمس، بتهمة محاولة التربح بما يعادل خمسة ملايين دولار على حساب «نيسان»، وهو ما ربطته تقارير إعلامية بمدفوعات قدمتها «نيسان» لشركة عمانية.

ووصفت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إعادة الاعتقال بأنها «خطوة غير عادية بالمرة لشخص أفرج عنه بكفالة».

وقال ممثلو الادعاء في طوكيو إن غصن تسبب في حدوث خسائر لنيسان بخمسة ملايين دولار خلال عامين ونصف العام حتى يوليو 2018 بهدف التربح، في خرق لواجباته القانونية لنيسان.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» أن الخسائر تمثلت في تحويل أموال عبر شركة في عمان لحساب شركة يملكها غصن فعلياً. وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قد قالت إن ممثلي الادعاء ألقوا القبض على غصن للاشتباه به في خيانة الأمانة.