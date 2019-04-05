"بي.إم.دبليو" استدعت 94% من سياراتها المعيبة في كوريا الجنوبية

المصدر: سيئول - د ب أ

أعلن الفرع الكوري الجنوبي لشركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية «بي.إم.دبليو جروب» استدعاء 94% من إجمالي سياراتها المعيبة في كوريا الجنوبية، في أعقاب وقوع عشرات حوادث اشتعال النار في محركات السيارات خلال العام الماضي.

وبحسب بيان فقد تم إصلاح خلل نظام تبريد دورة إعادة تدوير العوادم الغازية وأنابيبها في 102468سيارة بما يعادل 96% من إجمالي عدد السيارات التي عانت من هذا الخلل في كوريا الجنوبية وعددها 106 آلاف سيارة، وذلك خلال الجولة الأولى من عملية استدعاء هذه السيارات التي بدأت في أغسطس الماضي.

وفي الجولة الثانية من عملية الاستدعاء التي بدأت في نوفمبر الماضي أصلحت الشركة 59987 سيارة، بما يعادل 91% من إجمالي 65 ألف سيارة معيبة من طرز «بي.إم.دبليو» و«ميني». ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية للأنباء عن اتحاد مستوردي وموزعي السيارات إن مبيعات «بي.إم.دبليو» و«ميني» تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي.