النيابة العامة اليابانية تبحث توجيه اتهام رابع لغصن

المصدر: طوكيو- أ ف ب

تدرس النيابة العامة اليابانية، توجيه اتهام رابع لكارلوس غصن، بحسب ما أورد الإعلام المحلي أمس، في وقت أعلن الرئيس السابق لمجموعة نيسان على تويتر، أنه سيعقد الأسبوع المقبل، مؤتمراً صحافياً، يعرض فيه روايته الخاصة للأحداث.

وفي آخر تطوّرات القضية، أفادت تقارير إعلامية بأن المحقّقين اليابانيين ينظرون في توجيه اتهام رابع لغصن، بخيانة الأمانة، في ما يتعلق بتحويل 32 مليون دولار على الأقل من حسابات نيسان، إلى أحد موزّعي الشركة في سلطنة عمان.

وبحسب الإعلام الياباني، يدرس المحققون في طوكيو القضية مع زملاء متمرّسين.

وتعهد أمس رئيس شركة نيسان المقال، كارلوس غصن «بقول الحقيقة»، في مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل، مصرحاً بذلك على تويتر، ومعلناً عن أول إفادة صحافية منذ الإفراج عنه بكفالة.

وجاء في تغريدة أطلقها بعيد ظهر أمس «أنا أستعد لقول حقيقة ما يجري. مؤتمر صحافي الخميس 11 أبريل».