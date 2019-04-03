فريق الدفاع يطالب بمحاكمة غصن بعيداً عن «نيسان»

المصدر: طوكيو - رويترز

قال محامو كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتور أمس، إنهم طلبوا من محكمة في طوكيو محاكمته في الاتهام الموجه له بارتكاب مخالفات مالية على نحو منفصل عن شركة نيسان لأن الشركة تتعاون مع ممثلي الادعاء.

ويواجه غصن اتهامات جنائية في اليابان لعدم إفصاحه عن جزء من دخله من نيسان يقدر بنحو 82 مليون دولار وتحويله خسائر مالية شخصية إلى حسابات الشركة أثناء الأزمة المالية العالمية.

وإلى جانب غصن وجريج كيلي المسؤول التنفيذي السابق في نيسان والمقرب من غصن وجه ممثلو الادعاء الاتهام للشركة نفسها بالتلاعب بتقارير مالية سنوية وهو ما عبرت الشركة عن أسفها بشأنه.

وطالب محامو غصن في بيان أمس بمحاكمته على نحو منفصل أيضاً عن كيلي المتهم بالتآمر لعدم الإفصاح عن الدخل الفعلي لغصن. وينفي غصن وكيلي الاتهامات الموجهة لهما.

وقال جونيشيرو هيروناكا محامي غصن في إفادة صحفية إن فريق الدفاع يريد فصل محاكمة غصن عن كيلي لأن كيلي شاهد رئيسي محتمل للدفاع عن غصن.

وقال هيروناكا إن موكله لن يحظى بمحاكمة عادلة إذا حوكم مع نيسان مضيفاً أن الشركة أقرب لممثل ادعاء وليس متهماً في القضية.

وأضاف «بغض النظر عن كيفية رؤيتكم للأمر محاكمة غصن مع نيسان سيكون غريباً وسيتعارض مع حقه في الحصول على محاكمة عادلة».