تنافس إماراتي مصري بمسابقة السيارات الهجينة الكهربائية

المصدر: القاهرة - د ب أ

تستضيف مصر مسابقة السيارات الهجينة الكهربائية خلال الفترة من الرابع إلى السادس من أبريل الحالي بمشاركة 10 جامعات مصرية وإماراتية.

وتشهد مصر إقامة منافسات هذه المسابقة للعام الرابع على التوالي بمنتجع «سوما باي» بالغردقة، وهي البطولة التي تجري فعالياتها بالعديد من دول العالم، وبتنظيم من منظمة (Global EEE) المتخصصة في مثل هذه المسابقات على مستوى الجامعات المحلية والدولية.

وقال الدكتور نبيه بديوي المدير التنفيذي للمنظمة، في بيان صحفي، إن مثل هذه المنافسات بين الجامعات سواء المحلية منها أو الدولية إنما تمثل فوزاً للجميع لما يتم اكتسابه لهؤلاء الطلبة من معلومات وتطبيقات عملية بهذا المجال الحيوي والمهم للمستقبل.

وتهدف المسابقة، التي يشارك فيها ثماني جامعات مصرية وجامعتان من دولة الإمارات، إلى النهوض بالمستويات التكنولوجية والتعليمية بمجالات الطاقة البديلة وتطبيقاتها وخاصة بمجال وسائل الانتقال.

وتقوم منظمة GlobalIEEE بدعم الجامعات بهذه النوعية من السيارات بشكل قياسي، ولكن يسمح للطلبة في هذه الجامعات بالتطوير بمجال الإيروديناميكية والتجهيزات الإلكترونية (ودون المساس بمجموعة الطاقة الدافعة). وتدور المسابقة بين تحدي تلك السيارات في سباقين أحدهما باستخدام الطاقة الكهربائية (المخزنة بالبطاريات)، فيما يأتي السباق الثاني باستخدام الطاقة المزدوجة الثنائية متكاملة (وقود /‏ كهربائية).