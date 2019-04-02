«الطاير» تفتتح أكبر منشأة لسيارات «لينكون» عالمياً في دبي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

افتتحت الطاير للسيارات، الوكيل المستورد الرسمي لسيارات «فورد ولينكون» في دولة الإمارات، أكبر منشأة مستقلة في العالم لسيارات لينكون في شارع الاتحاد في دبي، وذلك في إطار سياستها الرامية لتوسيع نطاق حضورها.

ودشنت إيلينا فورد رئيس تجربة العملاء في شركة فورد موتور كومباني، المنشأة الجديدة، بحضور كبار المسؤولين من شركة الطاير للسيارات، وشركة فورد الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة لينكون الشرق الأوسط.

وتغطي المنشأة المؤلفة من 4 طوابق، مساحة تزيد على 11 ألف متر مربع، وهي تعتبر أول منشأة تعكس هوية لينكون الجديدة في الشرق الأوسط، وأول منشأة تجسد فلسفة لينكون Lincoln Way في دولة الإمارات. وتم تصميم هذه المنشأة وتزويدها بأحدث التقنيات والوسائل التي توفر للعملاء جواً مفعماً بالهدوء والراحة، بما يعكس أسلوب لينكون المميز. وتضم هذه المنشأة صالات عرض لسيارات لينكون الجديدة والمستعملة المعتمدة، ومركز خدمة وبيع قطع الغيار، تحت سقف واحد، ما يمنح العملاء تجربة مميزة عند اقتناء سيارات لينكون.

وقال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي بشركة الطاير للسيارات: «تدفعنا مكانتنا الرائدة كأحد أبرز وكالات السيارات في دولة الإمارات، إلى الالتزام بتقديم تجربة رائعة لعملائنا، حيث تشكل المنشأة الجديدة لسيارات لينكون منصة حيوية، تدعم بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا، وتمنحهم تجربة فريدة على طريقة لينكون Lincoln Way، وذلك من خلال توفير تجربة امتلاك متميزة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية، ونحن نتطلع دوماً أن تتربع علامة لينكون التاريخية على قمة السيارات الفارهة.

ويذكر أنه حققت الطاير للسيارات نمواً هائلاً في مبيعات سيارات لينكون بنسبة 50 % خلال عام 2018، مقارنة مع العام الماضي، ومن المتوقع أن يعزز افتتاح منشأة لينكون الجديدة، بالإضافة إلى صالة عرض فورد ولينكون المجددة الواقعة بشارع الشيخ زايد، أداء الشركة في عام 2019. وحتى الآن، تبشر أرقام مبيعات سيارات لينكون في دولة الإمارات خلال الربع الأول من هذا العام، تفوقها على أرقام نفس الربع من العام الماضي.وتضم المنشأة الجديدة، صالة عرض لسيارات لينكون الجديدة في الطابق الأرضي، وصالة لعرض سيارات لينكون المستعملة والمعتمدة في الطابق الأول، بالإضافة إلى طابقين سفليين.