منتج يطيل عمر الإطارات بنسبة 40 %

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة «تاير بروتكتور» البريطانية أمس، في دبي منتجاً جديداً عبارة مادة سائلة تعمل على إطالة عمر الإطارات بنسبة تصل لـ40%، كما أنها لا تمثل خطراً على الإنسان وتتحلل بيولوجياً، كما توفر الحماية الدائمة للإطارات وتحسن كفاءة الوقود.

وتناسب مادة «تاير بروتكتور» جميع أنواع السيارات على اختلاف أحجامها واستخداماتها، وتنتشر تلك المادة الهلامية (الشبيهة بالجل) بعد حقنها، في مختلف الأجزاء الداخلية للإطار وتشكل طبقة بسُمك 2 ملم وتدور مع حركة الإطارات وفي حال حدوث انفجار أو تمزق من الخارج، تتفاعل سريعاً ومن ثم تعمل على سد الثقب أو التسربات المسامية لفعل ضغط الهواء من داخل الإطار.

وقال بول بتروورث المدير التنفيذي لشركة تاير بروتيتكتور: «ندرك جيداً أهمية تعزيز عوامل الأمان أثناء القيادة، ونضع حماية قائدي المركبات ومرافقيهم على رأس أولوياتنا، حيث يعمل المنتج على حماية الإطارات من وقوع انفجار»، منوهاً بأن درجات الحرارة المرتفعة بالدولة والتي تصل أحياناً لـ45 درجة مئوية ربما تؤدي إلى تمزق أحد الإطارات ما يجعل تغييره أمراً ضرورياً وخاصة إذا كان قائد المركبة يسير على طريق سريع.