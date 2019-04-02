«إيميكول» تتبنّى الاستدامة باستخدام السيارات الكهربائية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكدت «الإمارات ديستريكت كولينج» (إيميكول)، الشركة المتخصصة إقليمياً في مجال خدمات التبريد المركزي والمملوكة بالكامل لشركة «دبي للاستثمار»، التزامها بتبني الاستدامة مع قرارها بالتحول إلى استخدام أسطول من السيارات الكهربائية بالكامل يضمّ سيارات «رينو زوي» المقدمة من شركة «العربية للسيارات»، إحدى شركات مجموعة عبد الواحد الرستماني، الوكيل الحصري لعلامة سيارات رينو في دبي والإمارات الشمالية، مع توفير 6 محطات شحن لسيارات العامة بدعم من «هيئة كهرباء ومياه دبي».

وتبدأ «إيميكول» عملية التحول هذه بأن تستبدل بـ 40% من أسطولها في المرحلة الأولى سيارات «رينو زوي» صغيرة الحجم، ويلي ذلك استبدالها بـ 30% من أسطول الشركة شاحنات «بيك أب» خلال شهر سبتمبر قبل إتمام عملية التحول بالكامل خلال الربع الأول من عام 2020.

وتهدف الشركة من هذه الخطوة إلى خفض انبعاثاتها الكربونية بنحو 400 طن سنوياً، بينما يتيح قرار توفير محطات الشحن لجمهور العامة فرصة عيش نمط حياة أكثر استدامة، وهو يندرج ضمن إطار مبادرة «إيميكول» للمسؤولية الاجتماعية.

وقال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»: «توفر «إيميكول» حلولاً حيوية مستدامة لمواكبة متطلبات التبريد المركزي في هذه المنطقة، وتعد الاستدامة جزءاً من رسالتنا لتقديم خدمات تبريد موثوقة وفعّالة وصديقة للبيئة تسهم في تفادي إطلاق ملايين الأطنان من انبعاثات الغازات الدفيئة. ولطالما التزمنا بتنفيذ برامج الطاقة النظيفة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة.».

وقال صلاح يموت، مدير إدارة المبيعات والتسويق في شركة «العربية للسيارات»: «تمتاز سيارة «رينو زوي» بمزاياها الصديقة للبيئة وراحة القيادة عبر تصميمها الأنيق وأدائها الرائع، ويسرنا التعاون مع «إيميكول» التي تعتزم أن تستبدل بأسطولها من السيارات، أخرى كهربائية لمواكبة متطلبات «الرؤية الخضراء» في دولة الإمارات ».