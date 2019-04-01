مليار يورو لدعم محطات شحن السيارات الكهربائية بألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

يعتزم وزير النقل الألماني، أندرياس شوير، زيادة حصة السيارات الكهربائية، من خلال برنامج دعم لمحطات شحن خاصة، حيث دعا إلى توفير مليار يورو إضافية لوزارته في موازنة عام 2020، من أجل تحقيق ذلك.

وقال شوير لصحيفة «بيلد إم زونتاغ» الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر أمس: «نريد تعزيز نقاط الشحن، وتركيبها في المرآب الخاص بها، بمقدار النصف من أجل المواطنين. إننا بحاجة لمليار يورو إضافية على الفور . يجب وضع ذلك في الموازنة الحكومية». وبحسب الرابطة الاتحادية لشؤون الطاقة والمياه، هناك إجمالي ما يزيد على 16100 نقطة شحن في ألمانيا بنهاية عام 2018.