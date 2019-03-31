المصدر: أبوظبي - البيان

عرضت شرطة أبوظبي أول دورية شرطية للاستعراض الحر في العالم، ضمن مشاركتها في المعرض الدولي للسيارات«كستم_شو»بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وشهدت الدورية تفاعلاً كبيراً من الجمهور للاطلاع على وسائل التوعية المعاصرة بهدف ترسيخ مفاهيم متطورة للعمل الشرطي في استثمار مثل هذه الفعاليات للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وتشجيع السائقين على احترام أنظمة السير والمرور.

وتمثل المشاركة أيضاً فرصة للتعريف بجهود شرطة أبوظبي في تعزيز السلامة والتوعية بالقيادة المرورية الآمنة وحث الشباب على ضرورة تفريغ طاقاتهم في الأماكن المخصصة ووفق اللوائح المنظمة.