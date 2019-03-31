«فولكسفاجن» تستدعي 56 ألف مركبة في أمريكا

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت شركة «فولكسفاجن»، اعتزامها استدعاء 56 ألف سيارة في الولايات المتحدة من العلامات التجارية «جولف» و«جولف فاجن» و«جيتا» و«تيجوان» الرياضية بسبب مشكلة فنية.

وأفادت وكالة سلامة الطرق في أمريكا بأن الخلل الفني يمكن أن يتسبب في تلف الإطارات الخلفية أثناء الحركة، الأمر الذي يزيد احتمالات تعرض السيارات المستدعاة للحوادث. وأكدت «فولكسفاجن»، أنها لم تبلغ بأي حوادث أو إصابات نتيجة الخلل الفني المشار إليه، مشيرةً إلى أن السيارات التي يجري استدعاؤها أنتجت بين عامي 2015 و2019.

وعانت العديد من أشهر العلامات المنتجة للسيارات على مستوى العالم خلال السنوات من عيوب تصنيعية أجبرتها على سحب الاف المركبات من الأسواق في دول العالم المختلفة لإجراء عمليات الإصلاح والصيانة اللازمة حيث شملت عمليات السحب سيارات لمشاكل في المكابح ونظم السلامة والتحكم أو إعطال ميكانيكية نتيجة عيرب في الصناعة.