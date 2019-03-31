الخصومات ترفع مبيعات سيارات الديزل في ألمانيا

المصدر: واشنطن - وكالات

انتهت دراسة متخصصة في ألمانيا إلى أن الارتفاع الأخير في مبيعات سيارات الديزل الجديدة يرجع إلى الخصومات الخاصة التي قدمتها الشركات المنتجة لهذه السيارات.وكتب خبير السيارات البروفيسور فرديناند دودنهوفر في إصدار مارس لدراسته الدورية عن التخفيضات أن موزعي فولكسفاجن على وجه الخصوص قدموا لعملائهم خصومات إضافية.

وأوضحت الدراسة على سبيل المثال أن نسبة الخصم الممنوحة لإصدار ديزل من سيارة جولف بلغت 28.8 % فيما وصلت نسبة الخصم المقدمة لسيارة من نفس الطراز ولكنها تعمل بالبنزين إلى 14.7 % فقط ولافتةً إلى أن فارقاً مماثلاً انطبق أيضاً على طراز تيجوان.

في المقابل نوهت الدراسة إلى تساوي نسبة الخصم على سيارة «بي إم دبليو» الفئة الثالثة بنوعيها، سواء التي تعمل بالبنزين أو الديزل حيث وصلت نسبة الخصم إلى نحو 25%.

وربطت العديد من شركات السيارات الحافز المالي للشراء أو التبديل باقتناء سيارة ديزل جديدة.