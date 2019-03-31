«دايز كي» أولى سيارات «نيسان» شبه آلية القيادة

المصدر: طوكيو - الوكالات

كشفت «نيسان» عن تكنولوجيا القيادة شبه الآلية التي ستدمجها في سيارتها الجديدة «Dayz Kei»، التي ستكون أول سيارة «ميني» تعرض إمكانية قيادتها بمساعدة بشرية، أي بوجود شخص خلف المقود للتدخل في أوقات الطوارئ وتعزيز معايير السلامة والأمان.

وتشكل هذه التكنولوجيا طموح «نيسان» في صناعة السيارات ذاتية القيادة؛ حيث إن تقنية القيادة شبه الآلية ستمهد لأن تقود المركبة نفسها في المستقبل القريب.

وعرضت «نيسان» السيارة الجديدة في اليابان، مشيرةً إلى أن «دايز كي» سوف تحتوي على خاصية القيادة شبه الآلية مع وجود وسائل تحذير لتدخل العنصر البشري أثناء السرعة عند تخطي المنحنيات مثلاً.

وسوف تتاح «دايز كي» بسبعة عشر لوناً مختلفاً بسعر يبدأ من 11.5 ألف دولار، ولكن «نيسان» لم تحدد بعد الأسواق التي ستطرح فيها هذه النسخة.