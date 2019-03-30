«فيات كرايسلر» تشطب 1500 وظيفة

المصدر: ساوثفيلد- د ب أ

تعتزم فيات كرايسلر للسيارات الاستغناء عن 1500 وظيفة في مصنعها بكندا بعد قيام المصنع بخفض الإنتاج على خلفية تراجع الطلب على سيارات النقل المقفولة صغيرة الحجم (ميني فان).

وذكرت الشركة الأمريكية الإيطالية أنها تعتزم إلغاء نوبة العمل الثالثة في مصنعها بمدينة ويندسور بمقاطعة أونتاريو الكندية اعتبارا من 30 سبتمبر.

وتنتج الشركة سيارتي النقل المقفولتين طراز «كرايسلر باسيفيا» و«دودج جراند كارافان» في المصنع الذي بلغ عدد العاملين به أكثر من 6100 شخص اعتبارا من يناير الماضي. ونقلت «بلومبرغ» عن ديفيد كاسيدي رئيس الفرع المحلي بنقابة «يونيفور كندا» لعمال صناعة السيارات إنه قرار مدمر بالنسبة لمدينة ويندسور.

ويمثل قرار تسريح العمال الجديد الذي أعلنته فيات كرايسلر صفعة جديدة لصناعة السيارات المثقلة بالمشكلات بالفعل في كندا، بعد أن أعلنت جنرال موتورز في نوفمبر أنها ليس لديها خطط مستقبلية للإنتاج في مصنعها بمدينة أوشاوا بأونتاريو.