ماكلارين تكشف «سينا جي تي آر» الاستثنائية

المصدر: دبي - البيان

كشفت ماكلارين أتوموتيڤ النقاب عن الشكل النهائي لسيارتها ماكلارين سينا جي تي آر الاستثنائية بمواصفات تضمن حصول السائقين على تجربة قيادة مثالية غير مسبوقة على حلبات السباقات، بعد مضي 12 شهراً على الإعلان عن النموذج في معرض جنيف للسيارات.

وخضعت أحدث ابتكارات ماكلارين أتوموتيڤ من التميت سيريز وأكثرها تركيزاً على السباقات لتطويرات كبيرة لتحقيق وعودها بتزويد العملاء بقوة فائقة وتجربة قيادة مريحة بفضل خواص الديناميكية الهوائية والهيكل المستوحى من سيارة السباق الأصيلة وتجسدت النتيجة في بناء سيارة سباق أكثر سرعة في الحلبة قياساً بأي سيارة ماكلارين خارج فورمولا 1 ما يتيح لمالكيها تجربة قيادة استثنائية.

وقال مايك فليويت، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أتوموتيڤ: «تعتبر ماكلارين سينا جي تي آر أبرز الأمثلة التي يتجلى من خلالها عزمنا على تزويد عملائنا بالتعبير الأمثل عن الأداء والتشويق الكامن في تجربة القيادة على حلبات السباق».