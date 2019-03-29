تراجع الطلب يهبط بإنتاج بريطانيا من السيارات

المصدر: لندن - رويترز

قال اتحاد مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا، أمس، إن إنتاج البلاد من السيارات انخفض بمعدل سنوي 15.3 % الشهر الماضي مع تراجع الطلب في أسواق أوروبية وآسيوية مهمة، في الوقت الذي حذر فيه الاتحاد مجدداً من الضرر الذي سيلحق بالقطاع جراء الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وانخفض الإنتاج إلى 123 ألفاً و203 سيارات في فبراير، متراجعاً للشهر التاسع مع هبوط الصادرات، التي تشكل 80 بالمئة من إجمالي الإنتاج، 16.4 % وفقاً للاتحاد.

وقال مايك هويس الرئيس التنفيذي للاتحاد: «انخفاض إنتاج السيارات البريطانية للشهر التاسع يجب أن يكون صيحة إيقاظ لكل من يعتقد أن هذه الصناعة، التي تواجه تحديات بالفعل جراء الصدامات التجارية العالمية وتراجع الأسواق والإرباكات التكنولوجية، قد تتجاوز خروجاً بريطانياً بغير اتفاق دون أن يحلق بها ضرر بالغ».