«دايملر» و«جيلي» تطلقان مشروعاً للسيارات الذكية

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

تعتزم شركة «دايملر» الألمانية إنتاج علامتها التجارية للسيارات الذكية الصغيرة في الصين في إطار مشروع مشترك مع «جيلي» الصينية وفقاً لما أعلنته الشركتان أمس.

وسيتم تصنيع الجيل القادم من العلامة التجارية، الذي سيتم طرحه في الأسواق في 2022، في مصنع جديد مقام لهذا الغرض خصيصاً في الصين، وستكون السيارة الجديدة الذكية المزمع انتاجها كهربائية بصورة كاملة.

ولم يتم كشف أي تفاصيل مالية بشأن المشروع المشترك الذي ستمتلكه الشركتان بنسبة 50-50، والذي تسهم فيه دايملر بالعلامة التجارية، بينما ستركز «جيلي» أكبر مساهم في «دايملر» على التطوير.