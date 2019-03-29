5 % نمواً سنوياً متوقعاً لسوق السيارات المعدلة

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس، الدورة الخامسة من معرض الإمارات للسيارات والدراجات النارية المعدلة «كاستم شو الإمارات»، الذي يمثل في الوقت ذاته النسخة الرابعة لمعرض أبوظبي الدولي للسيارات 2019، بمشاركة واسعة محلية وأيضاً عالمية من 17 دولة.

وقال سعيد المرزوقي الرئيس التنفيذي لكستم شو الإمارات، إن المعرض في دورته الحالية يقام ضمن أسبوع أبوظبي للمحركات الذي يضم هذا العام قرابة 110 عارضين محليين و 70 عارضاً دولياً على مساحة 47 ألف متر مربع.

قوانين

وتوقّع المرزوقي، في تصريحات صحافية على هامش المعرض أمس، أن يستقطب المعرض 30 ألف زائر لمشاهدة الجديد في عالم السيارات والدراجات النارية المعدلة التي يقدر حجمها في الإمارات بنحو مليار دولار (3.67 مليارات درهم)، مستحوذة بذلك على نحو 50% من إجمالي السوق في منطقة الخليج والمقدر بنحو ملياري دولار، فيما يقدر حجم السوق في الولايات المتحدة بنحو 40 مليار دولار.

ورجّح المرزوقي أن يشهد سوق السيارات والدراجات النارية المعدلة في الإمارات نمواً بنحو 5% سنوياً، مشيراً إلى أن القوانين المنظمة لعمل سوق السيارات المعدلة في الدولة من المتوقع البدء في تطبيقها في غضون 6 أشهر إلى عام.

وأضاف أن المعرض هذا العام سيشهد العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة مثل سيارات الدريفت وسيارات الصالون ومسابقات للسيارات والدراجات النارية المعدلة وسباق ملك المحركات وسباق بناء الدراجات وداينو زون والألعاب البهلوانية بالدراجات وكراج الأطفال.

مشاركة

ولفت إلى وجود مشاركة كبيرة من الولايات المتحدة وإيطاليا وسويسرا وروسيا والهند والصين ونيوزيلندا واليابان والعديد من دول التعاون لعرض آخر منتجات وخدمات السيارات والدراجات النارية المعدلة، وخصص المعرض حيزاً للسيارات المعدلة للرمال، فضلاً عن مشاركة مكثفة لمصممي الدراجات النارية من إيطاليا وألمانيا من خلال عرض 100 دراجة.

من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة الشركات التابعة لها، إن المعرض استطاع خلال فترة وجيزة أن يرسخ مكانته بوصفه أهم منصة للتعرف إلى أحدث المنتجات والخدمات في قطاع تعديل السيارات على مستوى الشرق الأوسط.

دفع رباعي

وقال مالكولم كوبر مدير عام الغربية للسيارات، إن معرض أبوظبي الدولي للسيارات يعد منصة مثالية لعرض مركبات الجيب ذات الدفع الرباعي الأكثر قدرة على الإطلاق، ونقدم للزائرين صفقة خاصة عند القيام بأي عملية شراء في المعرض.

وأضاف أن الإصدارين الخاصين من موبار اللذين نعرضهما هما من إصدار موآب رانجلر سبورت ذي الأربعة أبواب بطلاء أحمر ناري، وإصدار بلاتينيوم رانجلر صحاري ذي الأربعة أبواب بطلاء كريستال جرانيتي معدني، وكلاهما تم تجهيزه بملحقات وتعديلات على شكلهما من موبار.

عروض

يوفر معرض أبوظبي الدولي للسيارات، الذي يختتم غداً، فرصة للزوار لشراء سيارات جديدة من خلال عروض خاصة تتضمن تخفيضات وخطط دفع مرنة ونسب فائدة وضمان خاصة من البنك، وكل هذا تحت سقف واحد.

ومن ضمن المشاركين في المعرض: شيفروليه، وجي إم سي، وسبارو، وجيب، وزوتي، وميتسوبيشي، ومن الهيئات المشاركة أيضاً حلبة مرسى ياس، وشرطة أبوظبي.