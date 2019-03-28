«نيسان» تدخل عالم الرياضة الإلكترونية

المصدر: ناشفيل- البيان

دخلت نيسان عالم الرياضة الإلكترونية وبث ألعاب الفيديو، بعد شراكة أبرمتها مع اثنين من أكبر الفرق في هذا المجال وهما FaZe Clan وOpTic Gaming، ما يجعلها أول مصنع للسيارات يدخل في شراكة مع هذين الفريقين.

وقال روبرت كروس، مدير وسائل الإعلام والفعاليات في نيسان أمريكا الشمالية: «يمثل كل من البث والرياضة الإلكترونية فرصاً هائلة لأي شركة ترغب في الوصول إلى جيل الألفية وما بعدها. ونحن نؤمن بأن هذه الشراكة ستوفر لنا نهجاً جديداً في تقديم أنفسنا إلى الجمهور والتواصل مع ملايين الأشخاص من خلال اللاعبين المفضلين لديهم».

وفقاً لتقرير Newzoo›s 2019 Global Esports Market Report، فسوف يصل عدد جمهور الرياضة الإلكترونية إلى 453.8 مليون شخص حول العالم في عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2018، كان عدد جمهور الرياضة الإلكترونية على منصتي YouTube و Twitch أكبر من عدد مشاهدي HBO و Netflix وESPN مجتمعين.