«فولفو» تحتفي بمرور 60 عاماً على حزام الأمان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «فولفو للسيارات» عن إتاحة الوصول إلى معارفها الخاصة بالسلامة للمرة الأولى في تاريخها، حيث شجعت الشركات العاملة في قطاع السيارات على استخدام مكتبتها الرقمية المركزية بهدف تعزيز مستويات السلامة على الطرقات بما يعود بالنفع على جميع الناس.

ويعكس الإعلان الجديد فلسفة الشركة المتمثلة بتعزيز مستويات السلامة عبر مشاركة المعارف والمعلومات التي تسهم في إنقاذ الأرواح، وهو يأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عاماً على ابتكار الشركة لحزام الأمان ثلاثي النقاط والذي يعد من أهم الاختراعات المتعلقة بالسلامة في تاريخ صناعة السيارات.

واحتفالاً بهذا الإنجاز المتميز، قامت شركة فولفو للسيارات بإطلاق مشروع «بروجيكت إي في إيه» (Project E.V.A) والذي يؤكد أن تراث الشركة العريق في مشاركة المعلومات يتجاوز بمفهومه براءات الاختراع والمنتجات المادية.

وتحتفي هذه المبادرة المتميزة بمرور 60 عاماً من مشاركة الأبحاث الخاصة بسلامة السيارات مع العالم، كما تسلط الضوء على مشكلة أساسية تتمثل في التفاوت الحاصل فيما يتعلق بتطوير تقنيات السلامة في السيارات.

وقالت لوتا جاكوبسون، الأستاذة الجامعية وكبير الخبراء الفنيين في «مركز السلامة» التابع لشركة فولفو للسيارات: «نمتلك بيانات وافية حول آلاف الحوادث الحقيقية والتي تساعدنا على ضمان تحقيق أرقى مستويات السلامة الممكنة في سياراتنا لتهيئتها لحركة المرور الواقعية».